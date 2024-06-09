Samsun'da Marketten Alkol Çalan Genç Gözaltına Alındı

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Samsun'da marketten 2 şişe alkol çalıp satan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giren H.B., 2 şişe alkol çalıp sattı. Şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Daha önce de yine aynı marketlerden içki çalıp sattığı ve yakalanıp cezaevine girip çıktığı ortaya çıkan H.B. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN