Samsun'da metamfetamin davasında 2 sanık 16 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da metamfetamin davasında 2 sanık 16 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı

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Samsun İlkadım'da bir dönerci dükkanında ele geçirilen metamfetaminle ilgili davada tutuklu 2 sanık, ayrı ayrı 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samsun'da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili M.T. ve V.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli, 27 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

Olayla ilgili Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar M.T. ve V.Ç. ayrı ayrı 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da metamfetamin davasında 2 sanık 16 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı - Son Dakika
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