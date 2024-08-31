Samsun'da mevsimlik işçi evine saldırı: 3 kişi yakalandı

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Samsun'da işçi temini ve kiralamayla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklanan husumetten dolayı mevsimlik işçilerin kaldığı eve pompalı tüfekli saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı.

Olay, Samsun'un Salıpazari ilçesinin Yavaşlar Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçilerin kullandığı eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, pencere camında maddi hasar meydana geldi. Polis yaptığı araştırmada şüphelilerin ikametin camına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti. Yapılan takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Y.D ve H.K ile yaşı 18'den küçük olan G.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Meydana gelen olayın işçi temini ve kiralamayla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN