Samsun\'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN