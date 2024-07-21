Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Enişte Vuruldu - Son Dakika
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Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Enişte Vuruldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, miras anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini tabancayla yaraladı. Yaralı enişte hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.07.2024 18:44
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Samsun'da bir kişi, miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (50) miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi (67) tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. Kayınbiraderi tarafından vurulan enişte ise şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Enişte Vuruldu - Son Dakika

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