Samsun'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Samsun'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Önal idaresindeki 55 AGJ 065 plakalı hafif ticari araç ile Taha Köseoğlu yönetimindeki 55 ACA 058 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taha Köseoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Şenoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN