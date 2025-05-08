Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (24) yönetimindeki 55 ASA 314 plakalı motosiklet, D.Y.'ye ait 069 BHL 064 plakalı park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?