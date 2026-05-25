Samsun\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir eden İ.D. yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, siparişi teslim eden yol kenarındaki kurye Murat Önder (42) idaresindeki 55 JU 140 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda bulunan trafik levhası direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Önder'e ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın plakasını tespit eden trafik ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN