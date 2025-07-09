Samsun\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Öre idaresindeki 55 AOG 840 plakalı motosiklet, iddiaya göre yanından geçen kamyondan etkilenerek devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN