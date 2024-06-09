Samsun'da Motosikletin Otomobile Çarptığı Kazada Sürücü Ağır Yaralandı

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Samsun'da motosikletin otomobile çarptığı kazada metrelerce savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mesut Birinci Caddesi viyadük altındaki kavşakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Y. (22) idaresindeki 55 AKD 522 plakalı motosiklet, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Mehmet S. idaresindeki 55 BB 282 plakalı otomobile yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü, havada metrelerce savrulup yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN