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Samsun'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun\'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
19.12.2023 - 19:34,
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Samsun'un Alaçam ilçesinde iki motosikletlin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan E.A. (66) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden ve ters istikametten gelen S.H. (30) idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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