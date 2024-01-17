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Samsun'da motosikletli kaza kamerada - Son Dakika
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Samsun'da motosikletli kaza kamerada

Samsun'da motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havada takla atarak yere düştüğü görülüyor. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

17.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:07
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Samsun'da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücünün takla atarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi ile Övgü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Aytaç K.'ya sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu havada takla atan motosiklet sürücü o sırada park halinde olan başka bir otomobile çarparak yere düştü. Kazada yaralanan Aytaç K., kendisine çarpan sürücü tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da motosikletli kaza kamerada
Kaynak: İHA
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