Muz deposu alevlere teslim oldu: 3 saatte kontrol altına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir muz deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi üzerinde bulunan depoda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesine polis TOMA'ları ve ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınsa da depo ve içinde ikamet edilen bölüm tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Deponun yer sahibi Özer Karamağra, yangın hakkında verdiği bilgide, "Burası bizim kendi yerimiz. Arsayı Karagözler Ticaret'e kiralık olarak vermiştik. Sebze-meyve deposu olarak kullanılıyordu. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Geçmiş olsun diyoruz. Can kaybının olmamasına seviniyoruz. Buna da şükür. İçerisi tamamen doluydu. Sebze-meyvelerin ziyan olması önemli değil, can kaybı olmadığı için Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de yangının kısa sürede büyüdüğünü dile getirerek, "Yanan yer muz deposuydu. Yangın saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir anda büyüdü. Her şey yandı. Deponun yanı sıra bölgede aşağıda ve yukarıda da bir ev var" dedi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN