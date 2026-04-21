Samsun\'da muz deposu yangını havadan görüntülendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan muz deposu yangını dron ile havadan görüntülendi. Alevlerin sardığı depo, ortaya çıkan yoğun duman ve alevlerle dikkat çekti.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Taybelen Caddesi üzerinde bulunan bir muz deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sararak yapıyı alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada yangın, dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAMSUN