Samsun\'da Narko Alan Uygulaması: Uyuşturucu ve Cihazlar Ele Geçirildi

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narko Alan uygulamasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 4 araç üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çeşitli cihazlar ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucunda toplamda 101 adet sentetik ecza, 0,4 gram kenevir tohumu, 0,5 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Elde edilen delillerle birlikte şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Şahısların, haklarında tesis edilecek işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN