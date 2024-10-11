Samsun'da narko alan uygulaması yapan polis, silah ve radar tespit cihazı ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narko alan uygulaması düzenlendi. İki araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. (33) ve H.Ö. (42) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Narko Uygulaması: Silah ve Radar Cihazı Ele Geçirildi - Son Dakika
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