Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği ile Birlikte Yapılan Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği ile Birlikte Yapılan Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir tırda yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Narkotik dedektör köpeği Hektor'un yardımıyla tırın kupasında gizlenmiş olan skunk, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 14:15
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği ile birlikte bir tırda yapılan aramada çeşit çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde elde edilen istihbari bilgiler üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda M.S. (35) idaresindeki tırı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Hektor'un hassas burnu sayesinde tırın kupasına gizlenmiş vaziyette 740 gram skunk, 479 gram metamfetamin ve 2 bin 744 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği ile Birlikte Yapılan Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği ile Birlikte Yapılan Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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