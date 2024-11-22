Samsun\'da Narkotik Operasyonu

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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony'nin bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde eroin ve metamfetamin buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. İlkadım ilçesinde durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (48) ve G.Ü.(44) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN