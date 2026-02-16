Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda sentetik ecza ve sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.Y. (23) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 797 adet sentetik ecza ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise F.K. (40) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 59,20 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.K. ve Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN