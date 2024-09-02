Samsun\'da Narkotik Operasyonunda 432 Adet Ecstasy Hap ve 18,50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 432 adet ecstasy hap ve 18,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda 4 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 432 adet ecstasy hap ve 18,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN