Samsun\'da Ocak\'ta 920 Kaza: 1 Ölü, 524 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'da 2025 Ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen 920 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2025 yılının Ocak ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Ocak ayında Samsun'da 375'i ölümlü-yaralamalı ve 545'i maddi hasarlı toplamda 920 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 190 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 50 bin 626 kaza meydana geldi. Bu kazaların 166'sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 190 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 747 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 369'unu bisiklet, 4'ünü at arabası, 2 bin 264'ünü motorlu bisiklet, 6 bin 901'ini motosiklet, 15 bin 371'ini otomobil, 661'ini minibüs, 4 bin 354'ünü kamyonet, 497'sini kamyon, 734'ünü çekici, 543'ünü otobüs, 119'unu traktör, 5'ini arazi taşıtı, 58'ini özel amaçlı, 20'sini iş makinesi, 19'unu ambulans, 6'sını tanker, 2'sini tren, 7'sini tramvay ve 454'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN