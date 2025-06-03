Samsun'da Okulda Zehirlenme Şüphesi

Samsun okulda zehirlenme şüphesi: 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da bir ortaokulda 4 öğrenci, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Canik ilçesi bulunan Hasköy Ortaokulu'nda 4 öğrenci iddia göre sabah saatlerinde okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlandı. Karınları ağrıyan ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler okula gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, "Sabah öğrenciler kantinden aldıkları dönerden etkilendiklerini beyan ettiler. Buna istinaden de tedbir amaçlı bu öğrencilerimizin durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip onları hastaneye getirdik. Öğrencilerin genel durumu şu anda çok iyi. Bütün okulun etkilenmemesi bizi sevindiren bir durum. Biz de tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Şu anda burada dört çocuğumuz var" dedi.