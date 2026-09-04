Samsun'da operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem yapıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 51 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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