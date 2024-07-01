Samsun\'da Opet\'e ait akaryakıt istasyonunda otomobil alev alev yandı

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Samsun'da Opet'e ait akaryakıt istasyonunda bir otomobilin alev alev yandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yangın, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde Sinop-Samsun karayolu üzerinde bulunan Opet akaryakıt istasyonunda akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için istasyona gelen otomobilde aniden yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpleri ile yaptı. Ancak alevler aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlatırken, yangın anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - SAMSUN