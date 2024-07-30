Samsun'da otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da otluk alanda korkutan yangın

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Varol Park'ın yanındaki boş arazide çıkan çalılık ve otluk yangını korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, yangının söndüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmaları yaptıktan sonra trafik normale döndü.

30.07.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otluk alanda korkutan yangın

SAMSUN - Samsun'da boş arazideki çalılık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde bulunan Varol Park'ın hemen yanındaki boş arazide meydana geldi. Çalılık ve otluk alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik ve çevre güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndü. Akabinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangının sönmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, İlkadım, trafik, Samsun, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:30:37. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement