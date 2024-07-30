Samsun'da otluk alanda korkutan yangın

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Otluk alanda korkutan yangın

SAMSUN - Samsun'da boş arazideki çalılık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde bulunan Varol Park'ın hemen yanındaki boş arazide meydana geldi. Çalılık ve otluk alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik ve çevre güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndü. Akabinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangının sönmesinin ardından trafik normale döndü.