Samsun'da silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Samsun\'da silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinin karşısındaki çay ocağında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişiyi tespit etti ve terk edilmiş halde bulunan otomobilde kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

24.05.2024 16:40
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Samsun'da sanayideki iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah (42), iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sercan T.'nin (34) düzenlediğini tespit etti. Sercan T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil, Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sercan T.'nin olay yerinden kaçıp terk ettiği aracından sonra aynı bölgede aracıyla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermek istemeyen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı sonucu öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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