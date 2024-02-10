Samsun'da Oto Galerisi Önünde Park Halinde Duran 2 Otomobil Çalındı - Son Dakika
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Samsun'da Oto Galerisi Önünde Park Halinde Duran 2 Otomobil Çalındı

Samsun\'da Oto Galerisi Önünde Park Halinde Duran 2 Otomobil Çalındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir oto galerisi önünde park halinde duran 2 otomobili çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Galeri sahibi şikayetçi olunca olay yerinde inceleme yapıldı ve güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Çalıntı olan otomobillerden biri terkedilmiş halde bulundu.

10.02.2024 19:26
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Samsun'da bir oto galerisi önünde park halinde duran 2 otomobili çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Çarşamba - Ayvacık yolu üzerinde bulunan bir oto galerisinde meydana gelen olayda galeri sahibi Recep Yıldız, park halinde bulunan 55 AKS 301 ve 55 FB 501 plakalı araçlarını gece iş yeri önünde göremeyince şikayetçi oldu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri inceleme, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından çalışma yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren K.A. (19), M.Ş. (16), T. A. (40) yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında oto hırsızlığı suçundan soruşturmaya başlatılan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çalıntı olan otomobillerden biri Çarşamba Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Caddesi üzerinde boş arazide terkedilmiş halde, diğeri ise Sarıcalı Mahallesi Cahit Paşa Sokak üzerinde park halinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Oto Galerisi Önünde Park Halinde Duran 2 Otomobil Çalındı - Son Dakika
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