Samsun\'da oto tamirci dükkanına gelen çocuklar işyeri sahibini vurarak kaçtı

Samsun'da oto tamirci dükkanına gelen 18 yaşından küçük 2 çocuk, işyeri sahibini adını sorup tabancayla vurarak kaçarken yakalandılar.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine gelen yaşları 18'den küçük 2 çocuk, işyeri sahibi Harun Parlak'a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu. Parlak'ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu. Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar bazı işyerlerinin tabelalarına da isabet etti.

Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S. ve Y.K. polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN