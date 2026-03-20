Samsun\'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Samsun'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcu otobüsü şoförü, aracı yol kenarına çekerek muhtemel bir faciayı önledi ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Artvin seferini yapan Ramazan Yılmaz (53) idaresindeki 61 AIE 844 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçireceğini anlayan otobüs şoförü Ramazan Yılmaz aracı yavaşlatarak sağa çekip faciayı önledi. Bu sırada olayı fark eden muavin el frenini çekip otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu. Otobüs şoförü yolcuları büyük bir tehlikeden kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ramazan Yılmaz'a müdahale edildi. Ambulansta duran kalbi çalıştırılan Ramazan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Otobüs ise diğer şoför tarafından seferine devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN