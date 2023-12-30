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Samsun'da Otobüsten İnerken Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Otobüsten İnerken Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, jandarmanın takibi sonucu otobüsten inerken uyuşturucuyla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, metamfetamin, sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pala ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Otobüsten İnerken Uyuşturucuyla Yakalandı
30.12.2023 - 21:49,
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Samsun'da bir kişi otobüsten inerken jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı araştırmada, A.Y.U. isimli şahsın, otobüs ile Çarşamba İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini alması üzerine şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri A.Y.U.'yu Çarşamba ilçesinde otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

A.Y.U.'nun üzerinde ve evinde yapılan aramada, 102 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet pala ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Çarşamba, Samsun, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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