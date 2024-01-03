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İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı•
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.T.'nin kullandığı 05 ACK 357 plakalı otomobil, gece saat 01.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada araç adeta hurdaya dönerken, yaralanan İ.T. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika