Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya idaresindeki FE 416 HF Fransa plakalı otomobil ile Volkan Polat yönetimindeki 55 AJK 182 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Polat, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN