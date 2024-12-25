Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kavak'ta kontrolsüz çıkan araca çarpan otomobil, bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

25.12.2024 21:46
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Otomobil, ara yoldan caddeye çıkan araca çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde bir otomobilin, ara yoldan caddeye kontrolsüzce çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon istikametine giden 55 APL 954 plakalı otomobil, Çakıralan yolundan aniden caddeye çıkan 55 BG4 94 plakalı otomobile çarptı, ardından yol kenarında park halinde duran 55 ANP 740 plakalı hafif ticari araca vurarak durdu. Kazada bir kişi yaralanırken, soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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