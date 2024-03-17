Samsun\'da özel güvenlik görevlilerine dolandırıcılık eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den kente yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği yönünde bilgiler elde etti. Yapılan çalışmalarda tren garı içerisinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, 11 bin 200 sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili R.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir yolu uygulama noktasında kente gelen otobüste arama yaptı. Aramada, 2 bin 554 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.E. tutuklandı.