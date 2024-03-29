Samsun\'da Para Karşılığı Barbut Oynayan 7 Kişiye Cezai İşlem

3.Sayfa

Samsun'da para karşılığı barbut (kumar) oynarken yakalanan 7 kişiye 44 bin 975 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kafede kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Ahlak polisi, çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığı iş yerinde yaptığı kontrollerde 7 şahsın kumar (barbut) oynadıklarını tespit ederek suçüstü yakaladı. Barbut oynamakta kullanılan 18 bin 650TL para, kasnak halka ve 3 adet zar ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL'den toplamda 44 bin 975 TL para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu olduğu tespit edilen A.Ş. (25) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN