Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki plakasız otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, alevlerin yükselmesi üzerine aracı durdurup kendisini dışarı attı.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Toybelen Sanayi Sitesi içerisindeki Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekme belgeli ve plakasız otomobil seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Alevlerin bir anda yükselmesi üzerine sürücü aracını durdurarak kendisini dışarı attı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.