Samsun'da polis boğulmalara karşı sahillerde uyarıda bulunuyor - Son Dakika
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Samsun'da polis boğulmalara karşı sahillerde uyarıda bulunuyor

Samsun'da polis, boğulmalara karşı sahilde denize girenlere uyarıda bulunuyor. Samsun Valiliği ise dalga boyunun 2 metreyi bulacağı konusunda yazılı açıklama yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Sıcak yaz günlerinde boğulma vakalarının artması üzerine polis ekipleri denizden ve sahilden vatandaşları uyarıyor.

30.06.2024 15:48
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Samsun'da polis boğulmalara karşı sahillerde uyarıda bulunuyor

SAMSUN - Samsun'da polis boğulmalara karşı sahilde denize girenlere uyarıda bulundu. Samsun Valliği ise dalga boyunun 2 metreyi bulacağı dikkat çekilerek denize girilmemesi konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Samsun'da sıcak yaz günlerinde boğulma vakaların artması üzerine bugün şiddetli rüzgarında etkisiyle dalga boyunun 2 metreyi bulması polisi harekete geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri denizden ve sahilden vatandaşları uyardı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği polisleri de Adnan Menderes Sahilinde denize giren vatandaşları ekip otolarından dikkatli olmaları konusunda anons ederken, ekipler sahilde yüzenlerin de yanlarına gidip uyardı.

Samsun Valiliği'nden ise yazılı açıklamada bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada," Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; İlimiz sahilinin tamamında bugün dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceği, bu durumun çeken akıntıyı artırıcı yönde etki yapacağı beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis boğulmalara karşı sahillerde uyarıda bulunuyor - Son Dakika

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