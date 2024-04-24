Samsun'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Samsun\'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Ekipler, kamu görevlilerinin vatandaştan para talebinde bulunmadığını vurgulayarak, bu tür durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

24.04.2024 19:19
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesinin işlek caddelerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

"Kamu görevlileri vatandaştan para talebinde bulunmaz"

Ekipler kapalı pazar yeri başta olmak üzere, kahvehaneler, taksi durakları, berberler ve ATM önlerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirdi. Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para ve altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan polis ekipleri, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi. Broşür dağıtım ve bilgilendirme uygulaması gün boyunca ilçenin belirli noktalarında sürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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