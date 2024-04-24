Samsun\'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesinin işlek caddelerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

"Kamu görevlileri vatandaştan para talebinde bulunmaz"

Ekipler kapalı pazar yeri başta olmak üzere, kahvehaneler, taksi durakları, berberler ve ATM önlerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirdi. Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para ve altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan polis ekipleri, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi. Broşür dağıtım ve bilgilendirme uygulaması gün boyunca ilçenin belirli noktalarında sürdü. - SAMSUN