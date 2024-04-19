Samsun'da polis ekipleri öğrencilere 'siber zorbalık' konusunda seminer verdi.
SİBERAY Programı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde Siberay Çizgi Filmini izlemeye gelen öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla afiş broşür çalışması yaptı. Akabinde ekipler Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konularında seminer düzenledi. Toplam 410 kişi seminerden yararlandı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Polis Ekipleri Öğrencilere Siber Zorbalık Konusunda Seminer Verdi - Son Dakika
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?