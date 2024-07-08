Samsun'da Polis Operasyonunda 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Polis Operasyonunda 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişinin çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 99 adet fişek bulundu.

08.07.2024 11:19
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Samsun'da polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişinin çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'a yutarak uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 kişi ile onları otogarda karşılayan şahıs, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a uyuşturucu naklettiğinden şüphelenilen ve Samsun otogarına gelen A.A(36) ve H.T.'yi (44) takibe aldı. Şahısların binmiş olduğu araç İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şahısların yanlarında valiz, çanta veya eşya bulunmaması ve A.A. ve H.T.'nin halsiz, tedirgin ve şüpheli davranışlar sergilemeleri üzerine yutmak suretiyle bağırsaklarında ve midelerinde uyuşturucu maddeyi getirebileceği değerlendirilerek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevklerine karar verildi. Hastanede çekilen röntgen filminde, mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu tespit edilen A.A. ve H.T. gözaltına alındı.

A.A. ve H.T.'nin mide ve bağırsaklarına yapılan tıbbi müdahale sonucunda, 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 99 adet fişek elde edildi. A.A. ve H.T.'nin yanı sıra onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen R.K.(44) de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Operasyonunda 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Operasyonunda 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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