Samsun'da Polis Takibi Sonucu 2 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Samsun'da polisin takibi sonucu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. ve İ.A.A. adlı şahıslar, bayramı fırsat bilip 'polis kontrolü olmaz' düşüncesiyle Türkiye'ye kaçak olarak giren 7 Afgan uyruklu kaçak göçmeni Erzurum'dan alarak Sakarya'ya götürmek için 2 ayrı otomobil ile yola çıktılar. Kaçak göçmenlerin A.Y.'nin aracında olduğu, İ.A.A.'nın da aracıyla önden gidip polis uygulamasını gördüğünde gelmemesi için arkadan gelen A.Y.'ye telefonla haber verdiği öğrenildi. Göçmen kaçakçıları Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis uygulama noktasını fark edince önden giden İ.A.A., geriden gelen araca haber verdi. Yakalanacağını anlayan A.Y. araçtaki Afgan göçmenleri indirirken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.Y. ve İ.A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN