Samsun\'da Polis Takibi Sonucu Bonzai İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polisin takibi sonucu bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G. ve A.A.'yı takibe aldı. Gözaltına alınan E G. ve A.A. ile birlikte 2 paket halinde 79,73 gram bonzai (kannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN