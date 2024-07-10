Samsun'da Polis Takibi Sonucu Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Takibi Sonucu Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Polis Takibi Sonucu Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da polisin takibi sonucu 570 gram metamfetamin ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada 560 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 16:34
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Samsun'da polisin takibi sonucu 570 gram metamfetamin ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde Ç.Ö.(26) ile M.K.(23) adlı kadının içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.Ö. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ö. ve M.K. tutuklanacak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Takibi Sonucu Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Takibi Sonucu Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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