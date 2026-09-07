Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun\'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 bin 82 sentetik ecza hap, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 2 bin 82 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen 5 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 82 adet sentetik ecza hap, 15 kök kenevir bitkisi, 1,28 gram sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Atakum, Canik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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