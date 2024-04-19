Samsun'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalanırken, şahsın ayrıca hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 11 gün önce saat 20.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan B.A.(20), kardeşi M.A.(18) ile arkadaşları Y.G.(18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyla ilgili firarda olan Adnan Ş.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Adnan Ş.'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Adnan Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
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