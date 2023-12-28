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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 2 Gözaltı
28.12.2023 - 17:00,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis tarafından ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, ilçenin mevcut huzur ve sükunun devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla yürütülen takipli çalışmalar sonucunda 2 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 660 adet 9x19 milimetre dolu fişek, 32 adet 7,65 milimetre dolu fişek, 258 adet kurusıkı mermisi, 2 adet bıçak, 1 adet tarihi değeri olabileceği değerlendirilen kama ele geçirildi. Konuyla ilgili F.A. ve M.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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