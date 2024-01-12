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Samsun'da Ruhsatsız Tüfek Bulunduran Kişiye Yüksek Para Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Ruhsatsız Tüfek Bulunduran Kişiye Yüksek Para Cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonda, av tüfekleri ve havalı tüfek için toplam 26 bin 474 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun\'da Ruhsatsız Tüfek Bulunduran Kişiye Yüksek Para Cezası
12.01.2024 - 10:14,
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Samsun'da evinde 5 ruhsatsız tüfek ele geçen bir kişiye jandarma tarafından 26 bin 474 lira para cezası uygulandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, S.A. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşması üzerine, şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 2 bin 278 adet 9 mm tabanca fişeği, 234 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Av tüfekleri ve havalı tüfek için ruhsatsız olması sebebiyle toplam 26 bin 474 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ruhsatsız Tüfek Bulunduran Kişiye Yüksek Para Cezası - Son Dakika


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