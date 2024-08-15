Samsun'da Sahilde Alkol Alan Genç Kadın Kayboldu - Son Dakika
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Samsun'da Sahilde Alkol Alan Genç Kadın Kayboldu

Samsun\'da Sahilde Alkol Alan Genç Kadın Kayboldu

Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denize giren genç kadın kayboldu. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

15.08.2024 16:58
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Samsun'da sahilde gece yarısı birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denize giren genç kadın kayboldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75.Yıl Bulvarında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.(40) adlı şahıs 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep A. (32) ile birlikte sahilde alkol alıp daha sonra birlikte denize girdiler. K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen K.G. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten yardım istedi. Zeynep A.'nın çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu. Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep A.'yı bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde gün boyu arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışması devam ederken, kayıp kadının erkek arkadaşı K.G. ise Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.G., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. K.G.," Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahilde Alkol Alan Genç Kadın Kayboldu - Son Dakika

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