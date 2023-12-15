 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da sahte bandrollü makaron ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da sahte bandrollü makaron ve kaçak içki ele geçirildi

Samsun'da yapılan operasyonda 150 bin adet sahte bandrollü makaron, kaçak viski ve içki kapak muhafazası ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da sahte bandrollü makaron ve kaçak içki ele geçirildi
15.12.2023 - 10:31,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 150 bin adet sahte bandrollü makaron, kaçak viski ve içki kapak muhafazası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Atakum ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 150 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 4 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 5 adet 1 litrelik gümrük kaçağı viski, 6 litre etil alkol, 2,5 litre el yapımı viski, 1 adet içki kiti, 0,25 litre el yapımı içki kiti ve 435 adet içki şişesi kapak muhafazası ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Güvenlik, Suç, Polis, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sahte bandrollü makaron ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


10:21
Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13
Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59
2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39
Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti

Son Dakika
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:21 Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13 Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'nın her yerde aradığı suçlu Masood Zikria, İstanbul'da müteahhitlik yapmış
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da sahte bandrollü makaron ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement