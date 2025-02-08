Samsun'da Sahte İçecek Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Sahte İçecek Operasyonu

Samsun\'da Sahte İçecek Operasyonu

Samsun'da polis, sahte içki ve yapım malzemeleri ele geçirerek soruşturma başlattı.

08.02.2025 16:03
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde İstanbul ve Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısında artış yaşanırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde denetimlerini artırdı. KOM polisi, İlkadım ilçesinde Tekel bayisi işleten H.K.'nın (60) iş yeri ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 109 adet alkollü içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahte İçecek Operasyonu - Son Dakika

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